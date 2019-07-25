فيديوجراف.. لعنة الظهور الأول تضرب صفقات أندية أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضربت لعنة الإصابات الصفقات الجديدة التي أبرمتها الأندية الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وتواصل الأندية الأوروبية استعداداتها لبدء الموسم الكروي الجديد الذي ينطلق في أغسطس/آب المقبل.
وتعرض العديد من اللاعبين الجدد للإصابات في ظهورهم الأول مع فرقهم مثل جواو فيلكس مع أتلتيكو مدريد الإسباني وأنطوان جريزمان مع برشلونة الإسباني.
"العين الرياضية" تقدم خلال الفيديوجراف اللعنة التي تطارد اللاعبين في ظهورهم الأول مع فرقهم الجديدة.
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