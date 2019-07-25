الصين الشريك الاستراتيجي المضمون لدولة الإمارات على المدى الطويل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مقومات عديدة تجعل من جمهورية الصين الشعبية الشريك الاستراتيجي الشامل والمثالي لدولة الإمارات، وتأتي على رأس تلك المقومات، الرؤية الرشيدة لقيادتي البلدين وإرادتهما لتطوير العلاقات، بالإضافة إلى الأطر والآليات المؤسسية بين الدولتين لاحتواء الإشكاليات وتطبيق الاتفاقيات.

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