دولة الإمارات الاختيار المفضل للإندونيسيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل عدد أبناء الجالية الإندونيسية في دولة الإمارات إلى قرابة الـ105 آلاف شخص؛ بسبب مستوى المعيشة المرتفع وحجم الحرية المكفولة للجميع ونسبة الشعور بالأمن والأمان في دولة الإمارات، كذلك فالتقارب الكبير بين العادات والتقاليد الإماراتية والإندونيسية يعزز من سعادة الإندونيسيين بالعيش في دولة الإمارات، فوجدت الجالية الإندونيسية في التنوع الذي تتميز به دولة الإمارات خير دليل على التسامح واحترام الآخر، وهو ما اتفق عليه الشعبان المحبان للتعايش والسلام.

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