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البحرية الملكية ستواكب السفن البريطانية لحمايتها لدى مرورها بمضيق هرمز

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صورة أرشيفية لطائرة تابعة للبحرية الأمريكية بمضيق هرمز

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية الخميس أن البحرية الملكية ستواكب السفن التي ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز، وذلك على خلفية احتجاز إيران لناقلة ترفع العلم البريطاني في مياه الخليج الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة إن "البحرية الملكية أُوكلت مواكبة السفن التي ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز، إن بشكل منفرد أو في مجموعات، في حال الإبلاغ عن مرورها خلال مهلة كافية".

وكان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أعلن الاثنين، قبل أن يسلم مهام المنصب لخلفه دومينيك راب،  أن القطعة الحربية البحرية البريطانية الثانية "اتش إم اس دنكان" ستصل إلى المنطقة في التاسع والعشرين من تموز/يوليو.

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وأضاف جيريمي هانت أن على السفن التي ترفع العلم البريطاني وتمر عبر مضيق هرمز أن تبلغ بتاريخ مرورها "لكي نكون قادرين على تقديم أفضل حماية ممكنة" لها، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أنه لن يكون بإمكان البحرية الملكية "تقديم مواكبة لكل السفن أو الغاء كل احتمالات عمليات القرصنة".

كما أعلن هانت أيضا أن بلاده عازمة على تشكيل قوة حماية أوروبية في الخليج.

وكانت إيران اعترضت ناقلة نفط سويدية ترفع العلم البريطاني في 19 من تموز/يوليو، بعد 15 يوما على قيام السلطات البريطانية باعتراض ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق.

 

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