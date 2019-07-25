الان تتابع ترامب: نضمن أن نسيطر على أي معركة نخوضها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 54 دقيقة - 7:20 م, 25 يوليو 2019 م التعليقات: 0 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه أمريكا تضمن أن تسيطر على أي معركة تخوضها، مضيفا: “الأعداء الآن باتوا يتحدثون إلينا بشكل بالغ الاحترام على عكس سنوات سابقة”.

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