الان تتابع وزير الدفاع الأمريكي: علينا مواجهة التهديدات وإيران تواصل زعزعة الشرق الأوسط والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن واشنطن تواجه التحديات، مشيرًا إلى أن إيران تواصل زعزعة الشرق الأوسط.
وأضاف في تصريحات اليوم الخميس، أن واشنطن تعزز علاقتها مع الشركاء لمواجهة الأعداء، مشيرًا إلى أن الكونجرس سيصوت على ميزانية للجيش ستسمح بتطوير القوات.
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