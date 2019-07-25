شكرا لقرائتكم خبر عن السلمي يُعزِّي الشعب التونسي في وفاة الرئيس السبسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

قدَّم رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، التعزية للشعب التونسي الشقيق والأمة العربية في وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وقال رئيس البرلمان العربي: «تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الرئيس التونسي، معرباً عن أحر التعازي وأصدق المواساة للشعب التونسي الشقيق وللأمة العربية ولأسرة الرئيس الباجي قايد السبسي في هذا المصاب الجلل، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الرئيس الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظ الجمهورية التونسية من كل سوء».

وأكد السلمي تضامن ووقوف البرلمان العربي مع الجمهورية التونسية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها.