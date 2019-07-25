شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلن أسماء قادة الحوار الوطني..اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 «الجزائر» قالت ‏رئاسة الجمهورية الجزائرية، إنها ستعلن اليوم (الخميس) عن الشخصيات التي ستقود الحوار الوطني في البلاد - حسبما ذكرت شبكة العربية- في نبأ عاجل لها. وكان الأمين العام للرئاسة الجزائرية نور الدين عيادي، قد دعا الأربعاء الماضي، لإبعاد الجيش عن أي اعتبارات سياسية مرحلية. وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن دعوات إشراك الجيش في الحوار السياسي للأزمة الراهنة، بمثابة «فخ» ينصب له.



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