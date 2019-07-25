أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارًا بحركة التنقلات بالوزارة، حيث تم تعيين اللواء محمد السيد طاهر الشريف – مساعد الوزير مدير أمن الجيزة فى حركة تنقلات الشرطة بوزارة الداخلية فى 2019.

وجاء بالحركة: لواء دكتور / مصطفى عبدالحميد شحاتة غويل – مساعد الوزير لقطاع الشئون القانونية (ندب).لواء / جمال موسى السيد عبدالبارى – مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ (ندب). لواء / محمد السيد طاهر الشريف – مساعد الوزير مدير أمن الجيزة (ندب).لواء / أنور سعيد على عبدالصمد – مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى (ندب).لواء / طارق محمد حلمى إبراهيم علام – مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد (ندب).لواء / هشام محمود محمد نصر – مساعد الوزير لمنطقة غرب الدلتا (ندب).لواء / طارق محمد حسونة على - مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا (ندب). كما تم تعيين لواء / خالد محمد شلبى قاسم - مساعد الوزير لمنطقة شمال الصعيد (ندب).لواء / محمد سالم عبدالوهاب جمعة - مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا (ندب).لواء / مجدى أحمد السيد أحمد عامر - مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد (ندب).لواء / طارق جمال فهمى مجاهد - مساعد الوزير لمنطقة القناة (ندب).لواء / زكى أحمد أحمد محمد زمزم - مساعد الوزير لقطاع الأمن الإجتماعى (ندب). وجاء اللواء / رضا عبدالعليم خفاجه سويلم - مساعد الوزير لمنطقة سيناء (ندب).لواء / هانى جرجس نجيب إسناسيوس - مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة (ندب).لواء / أشرف السيد جمال عزالعرب خيرى - مساعد الوزير لقطاع السجون (ندب).لواء / طارق محى الدين على عجيز – مدير أمن القليوبية (ندب).لواء / عاطف عبدالحميد محمد مهران – مدير أمن الشرقية.لواء / محمد محمد محمود أحمد خريصة – مدير أمن جنوب سيناء (ندب).لواء / أشرف محمد محمد إبراهيم الجندى – مدير أمن الإسكندرية (ندب).لواء / محمود على السيد خليل – مدير أمن المنيا (ندب).لواء / أسعد الذكير محمد حافظ – مدير أمن أسيوط (ندب).لواء / رضا على عبدالتواب عبدالجليل – مدير أمن مطروح (ندب).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. الداخلية تعلن حركة تنقلات الشرطة 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.