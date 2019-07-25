إيران توضح لمجلس الأمن أسباب احتجاز الناقلة البريطانية: تجاهلت التحذيرات

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

من خلال ممثليها في الأمم المتحدة، بعثت إيران رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، توضح من خلالها أسباب احتجازها ناقلة النفط البريطانية "إستينا إيمبيرو" الأسبوع الماضي، حسبما أفادت "روسيا اليوم".

جاء في الرسالة أن الناقلة البريطانية، اصطدمت يوم الجمعة 19 يوليو 2019 بسفينة صيد إيرانية وألحقت بها خسائر في مضيق هرمز، حيث الحالة الصحية لبعض أفراد الطاقم والصيادين متدهورة، كما أن السفينة البريطانية تجاهلت تحذيرات السلطات الإيرانية بعد الحادث، وفي خطوة خطيرة قامت بإيقاف أنظمة الملاحة الخاصة بها، وغيرت اتجاهها وتحركت في الاتجاه المعاكس، في محاولة للهروب، وعليه قامت القوات الإيرانية بتوقيفها.

وبناء على هذا كان على ايران اتخاذ إجراء للحفاظ على النظام والقانون والأمن البحري في مضيق هرمز، ويستند إلى القوانين، وجرى توجيه ناقلة النفط البريطانية إلى ميناء بندر عباس بعدما صدر أمر احتجازها من قبل السلطات القضائية المحلية.

كان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أكد أنّ احتجاز ناقلة النفط "جريس-1" في جبل طارق، عملية قادتها حكومة جبل طارق تطبيقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا، مشيدا بالقيادة المثيرة للإعجاب التي أبداها رئيس حكومة جبل طارق طوال هذه العملية.

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وأكد وزير الخارجية البريطاني، خلال اتصاله بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أنّ قرار سلطات جبل طارق باحتجاز السفينة "جريس-1" له صلة بالوجهة المقصودة للسفينة وليس بمنشأها، وأنّ هذا الإجراء كان تطبيقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا، وكان اتخاذ القرار بسبب الوجهة المقصودة لحمولة النفط "لسوريا الخاضعة للعقوبات"، وليس لأنّها قادمة من إيران.

كان المتحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية، أكد أنّ احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق له علاقة بالعقوبات على سوريا وليس إيران.

وتوعد الرئيس الإيراني حسن روحاني، بريطانيا بعواقب وخيمة، بسبب احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق.