بسبب الغياب الجماعي.. إحالة 16 عاملًا بمدرسة الشيخ عامر بأسوان للشئون القانونية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

تفقدت قافلة ضبط الأداء بإدارة دراو التعليمية بأسوان، برئاسة خالد صالح، مدير الإدارة، وأعضاء مكتب المتابعة بالإدارة، اليوم الخميس، عددًا من المدارس، لمتابعة سير وانتظام العمل بها, وبدأت القافلة عملها بتفقد مدرسة الشيخ عامر القديمة الابتدائية، وأحالت 16 عاملًا إلى الشئون القانونية بسبب الغياب الجماعي.

كما تفقدت القافلة مدرسة الشيخ عامر الجديدة الابتدائية، وتم إمهال المدرسة أسبوعًا لتوقيق الأوضاع من حيث الاهتمام بالنظافة وإزالة مخلفات الأشجار والرواكد الخشبية.

واختتمت القافلة عملها بتفقد مدرسة دراو الثانوية بنات، وتبين انتظام امتحانات الفرصة الثانية للصف الأول، كما أن المدرسة نظيفة ولا توجد أى معوقات، وقدمت القافلة الشكر لإدارة المدرسة وجميع العاملين بها.