المشدد 15 عامًا لعاطل هتك عرض طفلة في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى علي عبد الواحد، ووائل شعبان حافظ، وحضور محمد محمود القاضي، وكيل النيابة العامة، وأمانة سر أمجد سمير، ومحمد مصطفى هارون، اليوم الخميس، بالسجن المُشدد 15 عامًا حضوريًا بحق عاطل، لاتهامه بهتك عرضة طفلة سبق وتقدم لخطبتها ورفضت أسرتها.

وبحسب مصدر قانوني في تصريحات له، فإن المحكمة قضت في الجناية رقم 24303 لسنة 2015 مركز بنى مزار والمقيدة برقم 1954 لسنة 2015 كلي شمال المنيا، بمعاقبة "أحمد.ع.ع"، عاطل، بالسجن المشدد 15 عامًا حضوريًا، المتهم بهتك عرض طفلة دون سن الـ18، ويُعد الحكم أولي قابل للطعن عليه.

وأضاف المصدر، أن أحداث الواقعة تعود لشهر فبراير 2014، حينما جرى ضبط المتهم 29 عامًا، عاطل، مقيم بمركز بني مزار، بتهمة هتك عرض الطفلة "ا" وقت وقوع الحادث، وأنه تقدم لخطبتها لكن أسرتها رفضته فحرض المجني عليها على الهرب معه إلى القاهرة وهتك عرضها بعلم وإرادة منه، مستغلًا كونها طفله لم تبلغ الـ18 عامًا.

وكانت المحكمة استمعت إلى مرافعة محامي المتهم ودفوعه، والذي حاول نفي التهمة الموجهة إلى موكله، وإثبات أن المجني عليها تتدعي عليه زوراً وبهتانًا بأنه هتك عرضها وأفقدها عذريتها وحرضها على الهرب معه إلى القاهرة.