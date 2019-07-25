ننشر البيان الختامي للاجتماع الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

اختتم منتدى غاز شرق المتوسط اجتماعه الوزاري الثاني، اليوم الخميس، بالقاهرة، والذي عقد للنظر في تأسيس منتدى الغاز، بحسب بيان من وزارة البترول.

وحضر الاجتماع وزير البترول، وزراء الطاقة القبرصي، واليوناني، والإيطالي، والفلسطيني، والإسرائيلي، وممثل وزيرة الطاقة الأردنية بصفتهم الوزراء المؤسسون للمنتدى.

كما حضر الاجتماع وزير الطاقة الأمريكي كضيف شرف مميز، ومدير عام الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وممثلا كل من فرنسا والبنك الدولي.

وأصدر الاجتماع بيانا ختاميا كان نصه كالتالي:

قرر الوزراء من الأعضاء المؤسسين إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة، ولهذا تم إقرار القواعد والإجراءات الحاكمة لفريق العمل رفيع المستوى المكلف بتنفيذ فعاليات المنتدى.

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كما أكدوا التزامهم بالارتقاء بالمنتدى إلى مستوى منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بالكامل في مواردهم الطبيعية وفقا للقانون الدولي، والعمل باجتهاد على مناقشة وتشكيل المفاهيم العامة لوضعها في صيغتها النهائية وفقا للإطار المتفق عليه.

ومن أجل السماح بمشاركة القطاع الخاص، وافق الوزراء المؤسسون أيضا على إنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز، وإبراز أهمية دورها في المساهمة في أنشطة المنتدى.

وبناءً على نتائج الاجتماع الوزارى الأول، أوضح الوزراء المؤسسون اعتزامهم مواصلة التعاون لتحقيق أهداف منتدى غاز شرق المتوسط، من أجل تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، بما يتماشى مع القانون الدولي، لاستغلال موارد المنطقة وإتاحة المجال أمام سوق غاز إقليمية مستدامة.

وناقش الوزراء المؤسسون سبل التعاون لتطوير مسارات البنية التحتية للغاز، تدريجيًا، للإسراع في تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل من الاحتياطيات الحالية من الغاز، والاستفادة من البنية التحتية القائمة وتنمية المزيد منها لتسهيل استغلال الاكتشافات المستقبلية للغاز، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في هذا الصدد.

كما وافق الوزراء على انعقاد الاجتماع الوزاري القادم خلال النصف الثاني من يناير 2020 في القاهرة، وأعرب الوزراء ورؤساء الوفود عن خالص امتنانهم لجمهورية مصر العربية، وللرئيس عبد الفتاح السيسى على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز للاجتماع.