الشحن البحري: قرار بريطانيا حماية السفن سيؤمن الممرات

قالت غرفة الشحن البحري البريطانية، اليوم الخميس، إن قرار بريطانيا نشر سفينة حربية لمرافقة السفن التي ترفع العلم البريطاني في الشرق الأوسط سيوفر المزيد من الأمان للشحنات المهمة.
وقال بوب سانجوينيتي الرئيس التنفيذي لغرفة الشحن البحري البريطانية - في بيان أوردته قناة
وكانت الحكومة البريطانية أعلنت اليوم، أن سفينة حربية بريطانية سترافق السفن التي ترفع علم بريطانيا عبر مضيق هرمز للدفاع عن حرية الملاحة، في تغيير للسياسة، بعدما سبق أن أعلنت الحكومة أنها لا تملك الموارد العسكرية لفعل ذلك.
يشار إلى أن إيران اعترضت ناقلة نفط سويدية ترفع العلم البريطاني في 19 يوليو، بعد 15 يومًا على قيام السلطات البريطانية باعتراض ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق.
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