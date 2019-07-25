العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 13 عنصرا من الجيش السوري بريف درعا

أعلن مصدر عسكري سوري، العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 13 عنصرا من الجيش السوري في محافظة درعا.
وأوضح المصدر العسكري - في تصريح لقناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم /الخميس/ - أن المقبرة واقعة قرب مدينة نوى بريف درعا
ومنذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011 شهدت محافظة درعا الواقعة في جنوبي البلاد معارك قتالية عنيفة بين القوات الحكومية والمسلحين حيث مثل مركزها أحد أهم معاقلهم.
وتمكن الجيش السوري خلال السنتين الماضيتين من استعادة السيطرة على معظم المناطق الجنوبية التي خسرها بداية الحرب، وتم العثور على مقابر جماعية كثيرة تضم رفات المقاتلين من القوات الحكومية في أراض مختلفة كانت تحت سيطرة الجماعات المسلحة.
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