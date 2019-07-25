باكستان: زيارة رئيس الوزراء لأمريكا أسهمت في إعادة ضبط العلاقات معها

قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل إن زيارة رئيس الوزراء عمران خان لأمريكا أسهمت في إعادة ضبط العلاقات مع أمريكا. وأكد فيصل - للصحفيين في مقر الخارجية الباكستانية بإسلام آباد اليوم الخميس، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - أن أمريكا لم تكرر مطالبتها من باكستان ببذل المزيد في محاربة الإرهاب.

وأوضح أن المباحثات ركزت على المصالح المشتركة والتأكيد على رغبة باكستان في المضي قدماً وفقا لمصالحها. أن أمريكا لم تكرر مطالبتها من باكستان ببذل المزيد في محاربة الإرهاب.وأوضح أن المباحثات ركزت على المصالح المشتركة والتأكيد على رغبة باكستان في المضي قدماً وفقا لمصالحها.

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