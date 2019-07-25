"منظمة التعاون الإسلامي" تنعي قايد السبسي

نعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الذي وافته المنية اليوم الخميس.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية "واس" - عن خالص تعازيه وأصدق مواساته

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لحكومة وشعب تونس، ولأسرة الفقيد، والأمة الإسلامية جمعاء، لهذه الخسارة الكبيرة.



وقال العثيمين، " كان - رحمه الله - أحد قادة تونس الذين أسهموا في بناء دولتها الحديثة وفي دعم

استقرارها في منعطف مهم في تاريخ تونس الحديث، وأسهمت حكمته وقدرته على العطاء في لم شمل البيت التونسي وتوطيد لحمته ووحدته الوطنية، ورفع مكانة تونس عاليا على المستويين الإقليمي والدولي" .



وسأل الدكتور العثيمين، العلي القدير، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه والشعب التونسي الصبر والسلوان.