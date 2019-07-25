نعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الذي وافته المنية اليوم الخميس.
وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية "واس" - عن خالص تعازيه وأصدق مواساته
استقرارها في منعطف مهم في تاريخ تونس الحديث، وأسهمت حكمته وقدرته على العطاء في لم شمل البيت التونسي وتوطيد لحمته ووحدته الوطنية، ورفع مكانة تونس عاليا على المستويين الإقليمي والدولي" .
وقال العثيمين، " كان - رحمه الله - أحد قادة تونس الذين أسهموا في بناء دولتها الحديثة وفي دعم
وسأل الدكتور العثيمين، العلي القدير، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه والشعب التونسي الصبر والسلوان.
كانت هذه تفاصيل خبر "منظمة التعاون الإسلامي" تنعي قايد السبسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.