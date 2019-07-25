تراجع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة مقابل الروبل، اليوم الخميس، إلى ما دون 70 روبلًا، وذلك للمرة الأولى منذ 4 مايو 2018.
وبحلول الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، انخفض اليورو بواقع 53كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 69.96 روبل، فيما تراجع الدولار بواقع 27 كوبيكا إلى 63.02 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.
وعزا خبراء استطلعت رأيهم وكالة "إنترفاكس" الروسية هبوط اليورو لنتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي، الذي قرر الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند 0%، كما ألمح لإمكانية خفضها قريبا مع إقرار تدابير تيسيرية جديدة، في ظل عدم رضاه عن وضع التضخم.
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو يهبط أمام الروبل الروسي إلى أدنى مستوى منذ 14 شهرًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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