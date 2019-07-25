فقدان 116 مهاجراً إثر غرق قاربهم قبالة سواحل ليبيا

أعلن مصدر في ليبيا، اليوم الخميس، فقدان 116 مهاجراً على الأقل بعد غرق قارب خشبي كان يقلهم قبالة ساحل مدينة "الخمس" التي تقع إلى الشرق من طرابلس.

ونقل أيوب قاسم المتحدث باسم البحرية عن ناجين قولهم إن أكثر من 200 مهاجر كانوا على متن القارب.

وتم إنقاذ 132 من المهاجرين، الذين كانوا يحاولون الوصل إلى الشواطئ الأوروبية، على يد خفر السواحل الليبي وصيادين محليين.

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كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد قالت، في وقت سابق اليوم، إن هناك مخاوف من احتمال وفاة ما يصل إلى 150 شخصاً في الحادث، في حين أمكن إنقاذ 150 آخرين.