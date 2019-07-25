وزيرة الدفاع الألمانية: مكافحة "داعش" لا تزال ضرورية

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كارنباور، اليوم الخميس، أن مهمة الجيش الألماني في سوريا والعراق لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي لا تزال "ضرورية تماماً".

وقالت، خلال زيارة لقيادة عمليات الجيش في ألمانيا، إنه يتعين أن يستند القرار المزمع للبرلمان في الخريف بتمديد هذه المهمة، بالدرجة الأولى إلى درجة النجاح الفعلية التي أمكن تحقيقها ضد التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق.

يشارك الجيش الألماني بطائرات استطلاع طراز "تورنيدو" وطائرة تزويد بالوقود في التحالف الدولي ضد داعش المتشدد في البلدين، كما يتمركز مدربون عسكريون ألمان في العراق.

ينتهي التفويض البرلماني الممنوح للجيش لهذه المهمة في 31 أكتوبر المقبل، ويتعين على البرلمان أن يحدّد ما إذا كان يرغب في تمديد أجل المهمة.

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كان رولف موتسنيش، الرئيس المؤقت لكتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أعلن أمام البرلمان أمس الأربعاء، رفضه تمديد المهمة، بينما قال وزير الخارجية هايكو ماس (وهو أيضاً من الحزب الاشتراكي) خلال زيارته للعراق في يونيو الماضي، "على أية حال، التفويض في الوقت الحالي ضروري للغاية لمنع داعش من إقامة بنية له تحت الأرض وبالتالي يتحول إلى امتلاك القدرة على مواصلة التحرك".

وشدّدت كرامب-كارنباور، التي تتزعم حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، على أنها توافق ماس في تقديراته وقالت إن النقاش في البرلمان حول التمديد "لن يكون نقاشاً سهلاً".

وتعتزم كرامب-كارنباور القيام بأول زيارة لقوات بلادها في الخارج في العراق في أغسطس المقبل.

يتألف التحالف الدولي من نحو 60 دولة وتشير تقديرات التحالف إلى أنه لا يزال هناك عدة آلاف من مقاتلي التنظيم المتطرف موجودين في سوريا والعراق وبإمكانهم أن يواصلوا أعمالهم الإرهابية.