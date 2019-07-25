رئيس برلمان تونس يتولى رئاسة الدولة مؤقتاً بعد وفاة السبسي

أعلن رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، اليوم الخميس، أنه سيتولى منصب رئيس البلاد مؤقتاً وفقا للدستور عقب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

ودعا الناصر، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، إلى الوحدة بعد إعلان وفاة قايد السبسي عن 92 عاماً في تونس في وقت سابق اليوم.

وقال الناصر، في كلمة إلى الشعب عقب اجتماعه الطارئ برئيس الحكومة في مقر البرلمان، إن الدستور ينص على أن رئيس البرلمان هو من يتولى منصب الرئاسة وأن مؤسسات الدولة ستستمر.

وأضاف :"أريد أن أثمن ما قام به الرئيس في بناء دولة الاستقلال وفي رئاسة الجمهورية في السنوات الخمس الماضية".

من جهته، قال رئيس هيئة الانتخابات في تونس إنه سيجري تقديم موعد الانتخابات الرئاسية التي كانت مقرراة في 17 نوفمبر المقبل.

وقال إنه بعد وفاة الرئيس قايد السبسي سيتم تقديم موعد الانتخابات الرئاسية وفقاً للدستور الذي ينص على أن يكون لتونس رئيس جديد في غضون ثلاثة أشهر.

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وقرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إعلان الحداد الوطني لمدة سبعة أيام وتنكيس الأعلام في المؤسسات الرسمية إثر وفاة الرئيس قايد السبسي في وقت سابق اليوم الخميس.

كما قرر رئيس الحكومة، في بيان رسمي، إلغاء كافة العروض الفنية في مختلف المهرجانات الصيفية بجميع الولايات وذلك حتى إشعار آخر.

كان رئيس البرلمان محمد الناصر أعلن أنه سيتولى منصب رئيس الجمهورية مؤقتا وفق الدستور.

وتوفي السبسي في المستشفى العسكري صباح اليوم الخميس إثر نقله مساء أمس إلى المستشفى بسبب متاعب صحية.

وبحسب الدستور، يتولى رئيس البرلمان منصب الرئاسة مؤقتا لفترة أدناها 45 يوماً وأقصاها 90 يوماً.

وتشهد تونس هذا العام انتخابات تشريعية في أكتوبر المقبل وكان مقررا أن تشهد انخابات رئاسية في 17 نوفمبر المقبل.