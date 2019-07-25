الحكومة البريطانية الجديدة: نعم لـ"بريكست" بأكملها!

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لكبار فريقه الوزاري الجديد، اليوم الخميس، إنهم يواجهون مهمة ثقيلة وملتزمون بتنفيذ الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر.

وعقد جونسون، الذي تولى منصبه رسمياً خلفاً لتيريزا ماي أمس الأربعاء، وسارع بعزل معظم فريقها الوزاري، أول اجتماع لحكومته الجديدة اليوم.

وظهر جونسون في تغطية تلفزيونية وهو يقول في مستهل الاجتماع "أمامنا مهمة ثقيلة. نحن ملتزمون الآن، كلنا، وفي وقت حاسم من تاريخ بلدنا، بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر بل وقبل ذلك، دون أعذار أو استثناءات".

وباشر رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون كشف تشكيلة حكومته الجديدة، التي ستضم مجموعة من أشد الرافضين للتجربة الوحدوية الأوروبية الممثلة بالاتحاد الأوروبي.

ساجد جاويد انتقل ساجد جاويد من وزارة الداخلية في حكومة تيريزا ماي إلى وزارة المالية في حكومة بوريس جونسون، وهو منصب استراتيجي يرتدي أهمية كبيرة خاصة في حال كان لا بد من خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، مع ما يمكن أن يستتبع ذلك من مشاكل اقتصادية ومالية.

دومينيك رابيتسلم وزارة الخارجية على أن يكون أيضاً نائب رئيس الحكومة.

دومينيك راب (45 عاماً) من أشد المدافعين عن الخروج من الاتحاد الاوروبي. عمل محامياً متخصصاً في القانون الدولي وتسلم بشكل سريع وزارة بريكست بين يوليو نوفمبر 2018 قبل أن يستقيل، معتبراً أن اتفاق الخروج، الذي وقعته تيريزا ماي "سيء لاقتصادنا وديموقراطيتنا".

مايكل غوفتسلم وزارة البيئة داخل حكومة تيريزا ماي وكان يحظى بثقة أنصار "بريكست" لموقفه الواضح من هذا الملف.

يتسلم مايكل غوف (51 عاماً) منصباً وزارياً من دون حقيبة ليكون الذراع اليمنى لبوريس جونسون. واعتبر تعيينه وزيراً ترجمة لمصالحة بينه وبين جونسون بعد أن كان رفض دعم الثاني للوصول إلى رئاسة الحكومة مباشرة بعد الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الاوروبي.

بريتي باتلتتسلم بريتي باتل (47 عاماً) وزارة الداخلية، وهي معروفة بدفاعها الشرس عن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

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جاكوب ريس موغيتسلم جاكوب ريس موغ وزارة العلاقات مع البرلمان، وهو معروف بتشدده في دعم بريكست. وقد صوّت ثلاث مرات ضد الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، الذي توصلت إليه في نوفمبر الماضي تيريزا ماي مع قادة الاتحاد الاوروبي.

مات هانكوكيحتفظ مات هانكوك (40 عاما) النجم الصاعد في حزب المحافظين بمنصبه في وزارة الصحة، وقد عمل سابقاً في مصرف انكلترا.

انسحب من السباق إلى رئاسة الحكومة، في يونيو الماضي، بعد استقالة تيريزا ماي ودعم بوريس جونسون.

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أمبر رودانتخبت أمبر رود (55 عاما) نائبة عام 2010 بعد أن عملت في المجال المالي وكصحافية اقتصادية. عملت إلى جانب تيريزا ماي، التي سلمتها وزارة الداخلية ثم وزارة العمل التي تحتفظ بها مع بوريس جونسون وأضيفت اليها أيضا وزارة النساء والمساواة.

ومع أن المعروف عنها دعمها للتجربة الوحدوية الأوروبية عادت وتقربت من مؤيدي بريكست حتى أنها اعتبرت أن الخروج من الاتحاد الاوروبي يمكن أن يتم من دون اتفاق مع بروكسل، ما جلب اليها تهم الانتهازية.

اندريا ليدسومعينت أندريا ليدسوم وزيرة للمؤسسات والطاقة والاستراتيجية الصناعية في حكومة بوريس جونسون.

اليزابيت تروسانتقلت اليزابيت تروس (43 عاما) من منصب وزيرة دولة للخزانة في حكومة تيريزا ماي الى وزيرة التجارة الدولية مع بوريس جونسون الذي تتشارك معه بأفكاره بشأن بريكست.

جو جونسونهو شقيق بوريس جونسون، ونشط لإبقاء المملكة المتحدة داخل الاتحاد الاوروبي. عين جو جونسون (47 عاما) وزير دولة داخل وزارة المؤسسات والطاقة والاستراتيجية الصناعية.

وزراء آخرون نيكي مورغان: وزيرة الاقتصاد الرقمي والثقافة ووسائل الإعلام والرياضة، غافين ويليامسون: وزير التربية، تيريزا فيلييه: وزيرة البيئة والتغذية وشؤون الريف، بن والاس: وزير الدفاع، ستيفن باركلي: وزير بريكست، روبرت جنريك: وزير السكن، الوك شارما: وزير التنمية الدولية، غرانت شابس: وزير النقل، روبرت باكلاند: وزير العدل.