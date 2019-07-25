"التحالف" يسقط طائرة مسيرة لميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت فجر اليوم الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية من محافظة صنعاء في محاوله لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط، وذلك في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف المالكي بأنه لاصحة لما تبثه وسائل إعلام ميليشيات الحوثي من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية واصفاً أكاذيبهم بأنها تعكس حالة اليأس التي تعيشها الميليشيات.

وأوضح العقيد المالكي أن استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية بمحاولات استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني يثبت إجرام هذه الميليشيات الإرهابية بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية إلى جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، وأن هذة الأعمال العدائية و الإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين سيتم التصدي لها بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات.

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