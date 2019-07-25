الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة

أعلنت وحدات الدفاع الجوي الليبية بالجفرة، اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيرة تركية تابعة لمليشيات مصراتة بعد رصدها وتتبعها.

وقال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، إن وحدات الدفاع الجوي بمنطقة الجفرة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيات مصراتة بعد رصدها وتتبعها حتى دخولها قطاع المسؤولية القتالية شمال قاعدة الجفرة الجوية حيث تم التعامل معها وتدميرها.

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وأعلنت القوات المسلحة يوم الأربعاء تقدم وحداتها بجميع محاور القتال بالعاصمة طرابلس، رغم محاولات الطيران المُسير عرقلتها ووقف تقدمها.

وتعتمد المليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق على الطائرات المُسيرة لتوفير الغطاء الجوي لها.

وتستمر القوات المسلحة منذ الرابع من أبريل الماضي في عملية “طوفان الكرامة” من أجل تحرير العاصمة طرابلس من قبضة المليشيات.