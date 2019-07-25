كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوكرانيا تحتجز ناقلة نفط روسية في البحر الأسود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت أوكرانيا، اليوم الخميس، عن احتجاز ناقلة نفط في ميناء بالبحر الأسود متورطة في حادثة بحرية وقعت في نوفمبر الماضي بين البلدين، وتم خلالها اعتقال 24 ملاحاً من 3 قوارب تابعة للأسطول الأوكراني.

وذكر جهاز الأمن الأوكراني أن السفينة التي تحمل علم روسيا (نيكا سبريت)- (نيما) سابقاً، تم احتجازها لدى دخولها ميناء إسماعيل بمنطقة أوديسا الأوكرانية.

وأشار الجهاز إلى أن أفراد طاقم السفينة الروسية، الذي عرقل في نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي مرور القوارب التابعة للأسطول الأوكراني في مضيق كيرتش قرب سواحل شبه جزيرة االقرم، خضعوا للاستجواب، وأضاف أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي خرق القانون الدولي للملاحة البحرية بمنعه عبور السفن الأوكرانية باستخدام القوة وبمساعدة ناقلة النفط (نيما).

وتتهم أوكرانيا بارتكاب "فعل تعدي عسكري" بحق قاربي المدفعية "نيكوبول" و"بيرديانسك" وقارب السحب "ياني كابو"، التي احتجزتها السلطات الروسية، وفي منتصف يوليو الجاري، تم تمديد الحبس الاحتياطي للبحارة الأوكرانيين الـ24، الذين تطالب أوكرانيا والغرب بإطلاق سراحهم، لمدة 3 أشهر أخرى.

ومن جانبها، ذكرت مصادر من وزارة الخارجية الروسية أنها تتابع مسألة احتجاز ناقلة النفط، ودعت أوكرانيا إلى التفكير في عواقب أفعالها.