واشنطن تبحث فرض عقوبات على روسيا بسبب فنزويلا

وقال أبرامز في فعالية بواشنطن نظمها صندوق دعم الديمقراطية، ردا على سؤال حول الإجراءات التي يتعين على أمريكا فرضها "لإظهار الضغط" على روسيا وكوبا، بسبب دعمهما للسلطات الفنزويلية: "بالنسبة لروسيا، لا نزال حتى الآن ننظر في العقوبات التي يجب فرضها، الفردية أو القطاعية"​​​.

وبدأت احتجاجات في كاراكاس، يوم 21 يناير الماضي، ضد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو.

وفي نفس اليوم، أعلن رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وأعلنت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية اعترافها بغوايدو. في حين دعمت روسيا والصين وتركيا وعدد من الدول الأخرى مادورو كرئيس شرعي، ووصفت موسكو "الوضع الرئاسي" لغوايدو بأنه "غير موجود".