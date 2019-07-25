كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاتف الرئيس البرازيلي يتعرض للقرصنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت البرازيل، اليوم الخميس، تعرض رئيسها جير بولسونارو لهجوم إلكتروني، عبر هاتفه المحمول.

وقال وزير العدل البرازيلي، إن هاتف الرئيس بولسونارو تعرض لهجوم سيبراني، كاشفا أن الشرطة الفدرالية أخطرته بهذه الحادثة، بوصفها مسألة "أمن قومي".

ويعد الرئيس البرازيلي، أحدث مسؤول رفيع المستوى يتم استهدافه بالهجمات الإلكترونية، وقالت وزارة العدل إن الهجوم جاء من أشخاص اعتقلوا يوم الثلاثاء الماضي، في قضية تتعلق بالتحقيق مع مجموعة من الأشخاص المتهمين باختراق وقرصنة جهات حكومية أخرى.