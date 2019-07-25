كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل مدبري هجوم أربيل في ضربتين جويتين تركيتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصدر أمني اليوم الخميس إن الجيش التركي شن ضربتين جويتين في شمال العراق وقتل المسؤولين عن مقتل دبلوماسي في هجوم الأسبوع الماضي.

ولقي شخصان على الأقل حتفهما، أحدهما الدبلوماسي، عندما أطلق مسلح النار داخل مطعم كان دبلوماسيون أتراك يتناولون الطعام فيه في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وذكر المصدر أن الضربة الجوية الأولى نُفذت في منطقة دهوك بالعراق يوم 18 يوليو، وهو اليوم التالي للهجوم، بينما نفذت الضربة الثانية في منطقة باطوفا أمس الأربعاء، مضيفاً أنهما استهدفتا الذين خططوا لقتل الدبلوماسي.

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وأظهرت لقطات بثتها قناة "سي.إن.إن ترك" سيارتين ذكرت أنهما دمرتا خلال الضربتين الجويتين. وأضافت القناة أن الضربتين كانتا عملية مشتركة مع وكالة المخابرات الوطنية التركية.

ولم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين أصابتهم الضربتان أو عدد الذين خططوا للهجوم. وقالت "سي.إن.إن ترك" إنه جرت ملاحقة اثنين خططا للهجوم وحراسهما منذ غادروا أربيل.

وقالت أجهزة الأمن في الإقليم الكردي المتمتع بالحكم الذاتي يوم السبت، إنها اعتقلت شقيق نائبة بالبرلمان التركي من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد للاشتباه في أنه خطط للاغتيال. وأدان الحزب الهجوم على الدبلوماسي.