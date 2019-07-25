الوداد يرفض عرضا من ملقا الإسباني لضم نجمه الدولي

رفض سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم، عرضا من نادي ملقا الإسباني، من أجل تسريح حارسه الأول، رضا التكناوتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلم “اليوم24″ من مصدر مقرب من النادي الأحمر، أن الوداد الليضاوي توصل بعرض من الفريق الإسباني، الممارس في دوري الدرجة الثانية الإسباني، من أجل ضم حارسه الأول والحارس الثالث للمنتخب الغربي لكرة القدم، غير أن إدارة النادي رفضت الفكرة والعرض.

ويتمسك الوداد بحارسه الأول، الذي أعاد التوازن للمرمى، بعد أن افتقده في فترة ما بعد زهير العروبي.

جدير ذكره، أن نادي ملقا، يضم في صفوفه حارس مرمى مغربي آخر، هو منير المحمدي، الحارس الثاني لـ”الأسود”.