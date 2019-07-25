بعد ساعات من إعلان الرئاسة التونسية لوفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، وجه المغرب تعزية رسمية لتونس.
تعزية المغرب اليوم لتونس تمت عن طريق برقية من الملك محمد السادس، عبر فيها عن أحر التعازي في وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.
ووصف الملك محمد السادس الرئيس التونسي بأنه كان “أحد رجالات تونس الكبار، الذين نذروا حياتهم لخدمة بلدهم وساهموا، بكل إخلاص ونكران ذات، في بناء دولتها الحديثة”.
وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، بعد ساعات من إدخاله للمستشفى العسكري ببلاده على إثر وعكة صحية، هي الثانية في ظرف شهر واحد.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك يعزي تونس في وفاة الرئيس: كان أحد رجالات الدولة الكبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.