الملك يعزي تونس في وفاة الرئيس: كان أحد رجالات الدولة الكبار

بعد ساعات من إعلان الرئاسة التونسية لوفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، وجه المغرب تعزية رسمية لتونس.

تعزية المغرب اليوم لتونس تمت عن طريق برقية من الملك محمد السادس، عبر فيها عن أحر التعازي في وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

ووصف الملك محمد السادس الرئيس التونسي بأنه كان “أحد رجالات تونس الكبار، الذين نذروا حياتهم لخدمة بلدهم وساهموا، بكل إخلاص ونكران ذات، في بناء دولتها الحديثة”.

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، بعد ساعات من إدخاله للمستشفى العسكري ببلاده على إثر وعكة صحية، هي الثانية في ظرف شهر واحد.