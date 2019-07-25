الأزمي يهاجم قيادات الأحرار: “إلى كنتي فالحكومة خاصك تشد الصف مع رئيس الحكومة.. واش حنا كنديرو الوزيعة”!

في أول خروج له منذ وضعه لاستقالته من رئاسة فريق العدالة والتنمية، وجه إدريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية انتقادات شديدة اللهجة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، الحليف الحكومي لحزبه، بسبب تصريحات قياداته، التي تتحدث عن طموحها، ومشاريعها عام 2021.

وقال الأزمي، في مداخلته، صباح اليوم الخميس، في محاضرة أمام المشاركين في الملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية في القنيطرة، إن “هناك من داخل الحكومة من يتطلع إلى مناصب حكومية أخرى، وكيعطيني الأمل أنه في عام 2021، سيخصص مليوني منصب شغل”، في إشارة إلى التصريحات الأخيرة لقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، إذ وجه الأزمي كلامه إلى قيادة الأحرار، وقال: “علاش حتى لـ2021 عاد دير مليوني منصب شغل، ديرهم دابا”.

سخرية الأزمي من تصريحات قيادة الأحرار حول أعداد مناصب الشغل، التي تسعى إلى خلقها عام 2021 في حالة قيادتها للحكومة، لم تتوقف عند هذا الحد، بل عاد إليها عندما تحدث عن المعارضة، مشيرا إلى أن الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، قال عن طموح الأحرار “جوج ديال المليون دمناصب الشغل، كيغادي ديرو لها”، وهو ما علق عليه الأزمي بالقول: “حتى المعارضة الوطنية بعقلها”.

وفي الوقت الذي خرجت قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال الأسبوع الماضي، للتعبير عن طموح الحزب لتولي حقيبة وزارة الصحة في الولاية الحكومية المقبلة، قال الأزمي: “واش حنا كنديرو الوزيعة”، مخاطبا قيادة الأحرار بالقول: “إلى كنتي فالحكومة خاصك تشد الصف مع رئيس الحكومة “.

وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة قد تحدث عن تنصل وزرائه من حزب التجمع الوطني للأحرار من تقديم الحصيلة الحكومية، واقتصارهم على حصيلة حقائبهم الوزارية، وهو ما عاد الأزمي إلى التعليق عليه بالقول: “السلطة التنفيذية لما تكلم عنها الدستور، فإنه يضعها تحت رئاسة رئيس الحكومة في مؤسسة متضامنة متماسكة، ومافيهاش هادو وزاراتي نتكلم عليهم وننسى حصيلة الحكومة”.