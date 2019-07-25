قدم له عرضا ضخما.. باولو ديبالا يبعد حكيم زياش من مفكرة توتنهام الإنجليزي

قدم نادي توتنهام الإنجليزي، وصيف بطل دوري أبطال أروبا، عرضا رسميا لفريق يوفنتوس الإيطالي، من أجل ضم نجمه الأرجنتيني، باولو ديابالا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، اليوم الخميس، فإن نادي “السبورز” قدم عرضا ماليا ضخما، مقدر في 80 مليون يورو، من أجل ضم النجم الأرجنتيني، ولم يتم الحديث لحدود اللحظة عن رد نادي “السيدة العجوز”.

ويرغب الفريق اللندني، في استغلال وضعية ديبالا، منذ أن التحق كربستيانو رونالدو بالنادي الإيطالي، إذ خاض عددا قليلا من المباريات الموسم الماضي كأساسي، كما أنه سجل 10 أهداف فقط.

انتقال ديبالا إلى توتنهام، يعني عدول النادي بشكل تام عن فكرة التعاقد مع اللاعب المغربي حكيم زياش، لاعب أجاكس أمسترداك الهولندي، بعد أن كان اسمه مرتبطا بشكل كبير بتوتنهام، بعد انتهاء الموسم الماضي.