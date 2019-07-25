موسم الحج.. التوفيق يدعو المسافرين انطلاقا من يوم الأحد المقبل إلى الاحرام في الطائرات

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كافة حجاج التنظيم الرسمي المتوجهين مباشرة إلى مكة المكرمة، ابتداء من مساء يوم الأحد المقبل، إلى الاحرام في الطائرات حين بلوغ ميقات “رابغ”.

وأنهت الوزارة، في بلاغ، أصدرته، اليوم الخميس، إلى علم كافة حجاج التنظيم الرسمي أن الرحلات المبرمجة من جميع المطارات المغربية إلى الديار المقدسة، ابتداء من مساء يوم الأحد فصاعدا، أنهم سيتوجهون مباشرة إلى مكة المكرمة، وعليه يتعين عليهم أن يصحبوا معهم إحرامهم، خلال الرحلة، ليحرموا في الطائرات حين بلوغ ميقات “رابغ”.

وأشار البلاغ نفسه إلى أن آخر رحلة يتوجه حجاجها إلى المدينة المنورة، هي الرحلة، التي ستنطلق، يوم الأحد 28 يوليوز على الساعة التاسعة صباحا من مطار فاس سايس، فيما ستتوجه كل الرحلات بعدها مباشرة من مطارات المغرب نحو مكة المكرمة.

يذكر أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحيط عملية الحج لهذا الموسم بعناية خاصة، خصوصا بعدما عانى الحجاج، خلال الموسم الماضي، من سلبيات في التدبير، أخرجت الكثيرين منهم للاحتجاج على الوزارة، ما جر الوزير أحمد التوفيق للمساءلة أمام البرلمان.