الصين: نجاح أول إطلاق خاص لصاروخ مداريّ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصبحت شركة "آي سبيس" أول شركة خاصة في الصين، تنجح بالكامل في إطلاق صاروخ مداري، وفق ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء.

وأرسلت الشركة قمرين صناعيين إلى المدار من مركز للأقمار الصناعية في شمال غرب الصين عصر اليوم الخميس.

وأطلقت الشركة اسم أن "إس كيو إكس-1واي1" على الصاروخ.

يُذكر أنه في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، حاولت شركة أخرى في الصين، وتدعى "لاند سبيس" نشر صاروخ يحمل قمرا صناعيا خاصا، لكن الصاروخ فشل في مرحلته الثالثة.

وتطور برنامج الفضاء الصيني سريعا، وعندما قامت الصين بأول مهمة مأهولة في 2003، أصبحت ثالث دولة -بعد روسيا وأميركا- ترسل بشرا إلى الفضاء باستخدام تكنولوجيتها الخاصة.