مقتل 12 مدنياً في قصف سوري – روسي لمواقع بأرياف حلب وحماة وإدلب

المناطق - واس

شنت طائرات النظام السوري والروسي ضربات جوية اليوم، على أرياف حلب وحماة وإدلب ما أسفر عن مقتل 12 مدنياً وإصابة 25 شخصاً آخرين بجراح، بينهم أطفال وبعضهم في حالات خطيرة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا في بيان له اليوم، أن عدد الغارات التي شنتها طائرات حربية روسية على مناطق بريف حماة الشمالي والشمالي الغربي وأطراف إدلب الغربية وريف إدلب الجنوبي ومنطقة جبل الأكراد ارتفعت إلى 33 غارة جوية، ذلك فيما ارتفع عدد غارات طائرات النظام السوري الحربية منذ صباح اليوم إلى 30 غارة جوية استهدفت مواقع بريف حلب الغربي وريف حلب الجنوبي وشمال حماة وأطراف مدينة إدلب وغرب إدلب.

من جهة أخرى ارتفع عدد البراميل المتفجرة التي ألقتها طائرات مروحية على مواقع بريف حماة الشمالي وجنوب إدلب منذ صباح اليوم إلى 28 برميلاً متفجراً.