دول عربية ومؤسسات إقليمية تنعى الرئيس التونسي

نعت عدة دول عربية ومنظمات ومؤسسات إقليمية، الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، والذي رحل عن عالمنا صباح الخميس، عن عمر يناهز 92 عاما بأحد المستشفيات العسكرية بالعاصمة تونس.

وأعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن بالغ الحزن لرحيل الرئيس التونسي، مُتقدما بخالص التعازي والمواساة لأسرة الراحل والشعب التونسي، مضيفا أن المساهمة التاريخية للرئيس السبسي في مسيرة تطور تونس وتعزيز استقرارها سيسجلها التاريخ بأحرف من نور، وستستمر سيرته حية وفاعلة في وجدان الشعب التونسي والشعوب العربية جميعاً.‏



من جانبه، نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، الرئيس التونسي الراحل، مقدما خالص العزاء وصادق المواساة للشعب التونسي وأسرة السبسي، كما نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية الرئيس التونسي الراحل، مقدما التعازي إلى تونس حكومة وشعبا.



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وأعرب أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن بالغ حزنه وأساه لرحيل السبسي، واصفا الرئيس الراحل بفقيد الشعب التونسي والأمة العربية جمعاء.





من جانبه، بعث رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بتعازيه للشعب التونسي والأمة العربية في وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، واصفا المُصاب بـ"الجلل"، مؤكداً تضامن ووقوف البرلمان العربي مع تونس في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها.

ونعى الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الرئيس السبسي قائلا: "إلى جنان الخلد أيها القائد العربي الكبير، الذي بذل عمره في سبيل بلده وأمته.. اللهم ارحم الرئيس الباجي قايد السبسي وتقبله في جنانك مع الأخيار الصالحين.. اللهم احفظ تونس وصبّر أهلنا الكرام فيها على مصابنا الأليم".

يذكر أن الحكومة التونسية قررت، الخميس، إعلان الحداد الوطني لمدة 7 أيام، وتنكيس الأعلام بالمؤسسات الرسمية، إثر وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.