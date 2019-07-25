الباجي قايد السبسي.. رحيل رئيس "كل التونسيين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم الخميس، في مرحلة عصيبة وأجواء من الاحتقان تخيم على المناخ السياسي بالبلاد، مع قرب الاستعدادات للانتخابات التشريعية والرئاسية.

"لكل شيء وقته" كان تعليقا للسبسي، في كلمة له، أبريل/نيسان الماضي، حول إمكانية ترشحه للرئاسة للانتخابات المقبلة، مؤكدا أن تونس -التي تمر بفترة أصعب مما كان يتخيل- تستحق التغيير، ولا بد من منح الفرصة للشباب.

وعاود السبسي تأكيده على أنه "غير معني بها (الرئاسة)"، وكأنه استشراف للمستقبل من الرجل الذي أسكن جميع سيناريوهات المشهد السياسي التونسي، وعايش مختلف محطاته، إلى درجة أن القسم الأكبر من السيرة الذاتية للسبسي يتماهى مع جزء من التاريخ الحديث للبلاد.