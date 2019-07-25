الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الخميس إن هناك مخاوف من احتمال وفاة ما يصل إلى 150 شخصا في حادث تحطم سفينة قبالة ساحل ليبيا، في حين أمكن إنقاذ 150 آخرين وتجري إعادتهم إلى ليبيا.

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كانت هذه تفاصيل خبر مفوضية اللاجئين: احتمال وفاة ما يصل إلى 150 شخصا في حادث سفينة قبالة ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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