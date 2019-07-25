سفينة حربية أمريكية تبحر عبر مضيق تايوان وتثير التوتر مع الصين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أبدت الصين عن "قلقها البالغ" اليوم الخميس بشأن إبحار سفينة حربية أمريكية عبر مضيق تايوان وذلك بعد يوم من تحذير بكين من أنها مستعدة للحرب إذا تحركت تايوان نحو الاستقلال.

وتايوان من بين عدد متزايد من بؤر التوتر في العلاقات الأمريكية الصينية والتي تشمل حربا تجارية وعقوبات أمريكية والقوة العسكرية المتزايدة للصين في بحر الصين الجنوبي والذي تقوم فيه الولايات المتحدة بدوريات من أجل التأكيد على حرية الملاحة.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في بكين إن الصين "عبرت عن قلقها البالغ للجانب الأمريكي" من تحركه الأخير في المضيق الفاصل بين الصين وتايوان.

وقالت المتحدثة هوا تشون ينغ في إفادة صحفية دورية "مسألة تايوان هي الأكثر حساسية وأهمية بين الصين والولايات المتحدة".

وأضافت "نحث الولايات المتحدة على الالتزام بمبدأ صين واحدة، وأن تتصرف على النحو الملائم فيما يتعلق بتايوان، حتى لا تتضرر العلاقات الصينية الأمريكية والسلام والاستقرار في منطقة خليج تايوان".

وتقول الصين إن تايوان ذات الحكم الذاتي تابعة لها، ولم يحدث قط أن نبذت فكرة استخدام القوة لإخضاعها لسيطرتها.

وحذرت الصين أمس الأربعاء من أنها مستعدة للحرب إذا حدث أي تحرك نحو استقلال تايوان، واتهمت الولايات المتحدة بتقويض الاستقرار العالمي ونددت بمبيعات الأسلحة الأمريكية للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

والسفينة التي أرسلت إلى مضيق تايوان الذي يبلغ عرضه 180 كيلومترا هي (أنتيتام).

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وقال كلاي دوس المتحدث باسم الأسطول السابع بالبحرية الأمريكية في بيان إن مرور السفينة عبر مضيق تايوان "يظهر التزام الولايات المتحدة بأن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة". وأضاف "ستواصل البحرية الأمريكية التحليق والإبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي".

ويهدد هذا التحرك بزيادة التوتر مع الصين ولكن من المرجح أن تعتبره تايوان دلالة على الدعم من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسط احتكاك متزايد بين تايبه وبكين.

والولايات المتحدة ليس لها أي علاقات رسمية مع تايوان لكنها ملزمة قانونا بالمساعدة في تزويدها بوسائل الدفاع عن النفس وتعد مصدرها الرئيسي للأسلحة.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن السفينة الأمريكية أبحرت شمالا عبر مضيق تايوان في إطار حرية الملاحة وإن تايوان راقبت المهمة.

وقالت الرئيسة تساي إينج وين في رد على أسئلة الصحفيين في تايبه بشأن عبور السفينة الحربية الأمريكية عبر المضيق "تايوان لا تساوم في حريتها وديمقراطيتها وسيادتها".

وأضافت "مسؤولية عبور المضيق والاستقرار الإقليمي تقع على عاتق كل طرف. الصين لديها مسؤوليتها ونحن سنضطلع بمسؤوليتنا أيضا".

وتكثف الصين الضغط للتأكيد على سيادتها على الجزيرة التي تعتبرها إقليما منشقا على "الصين الواحدة" وأرضا صينية مقدسة.