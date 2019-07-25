شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية اللاجئين: احتمال غرق 150 شخصاً قبالة ليبيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (جنيف)

قال متحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم (الخميس)، إن هناك مخاوف من احتمال وفاة ما يصل إلى 150 شخصاً في حادث غرق سفينة قبالة ساحل ليبيا، في حين أمكن إنقاذ 150 آخرين وتجري إعادتهم إلى ليبيا. وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تشارلي ياكسلي: إن صيادين محليين انتشلوا الناجين، وإن حرس الحدود الليبي أعادهم إلى ليبيا.

بالمقابل قال المتحدث باسم البحرية الليبية أيوب قاسم، اليوم، إن 116 مهاجراً على الأقل فقدوا وتم إنقاذ 132 آخرين على يد خفر السواحل الليبي وصيادين محليين، بعد غرق قارب خشبي قبالة ساحل مدينة الخمس التي تقع إلى الشرق من العاصمة طرابلس.