قتلى وجرحى في ثلاثة انفجارات بالعاصمة الأفغانية

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (كابول) قتل عشرة أشخاص على الأقل اليوم (الخميس) بينهم نساء وطفل، وأصيب عشرات آخرون بجروح في سلسلة انفجارات هزت العاصمة الافغانية كابول، قبيل بدء موسم الانتخابات. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان مسؤوليته عن أول تفجيرين، فيما أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن التفجير الثالث.

قتل عشرة أشخاص على الأقل اليوم (الخميس) بينهم نساء وطفل، وأصيب عشرات آخرون بجروح في سلسلة انفجارات هزت العاصمة الافغانية كابول، قبيل بدء موسم الانتخابات. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان مسؤوليته عن أول تفجيرين، فيما أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن التفجير الثالث.

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