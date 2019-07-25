شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا: عملية عسكرية محتملة شمال سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (أنقرة) قالت وزارة الدفاع التركية إن الوزير خلوصي أكار اجتمع اليوم (الخميس) مع مسؤولين عسكريين لبحث عملية محتملة في شمال سورية، بعد يوم من تحذير أنقرة من أنها ستتحرك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن منطقة آمنة مزمعة. ونقلت الوزارة عن أكار قوله في بيان: «أكدنا لهم من جديد أننا لن نتغاضى عن أي تأخير، وأننا سنبادر بالفعل إذا اقتضت الضرورة».

قالت وزارة الدفاع التركية إن الوزير خلوصي أكار اجتمع اليوم (الخميس) مع مسؤولين عسكريين لبحث عملية محتملة في شمال سورية، بعد يوم من تحذير أنقرة من أنها ستتحرك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن منطقة آمنة مزمعة. ونقلت الوزارة عن أكار قوله في بيان: «أكدنا لهم من جديد أننا لن نتغاضى عن أي تأخير، وأننا سنبادر بالفعل إذا اقتضت الضرورة».

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