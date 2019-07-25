مستوطنون يقتحمون الأقصى

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جدة - خالد شويل - واس (القدس المحتلة) اقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم (الخميس) المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، ان العشرات من المستوطنين اليهود وعبر مجموعات صغيرة ومتلاحقة، نفذوا جولاتهم الاستفزازية في أرجاء المسجد واستمعوا الى شروحات حول «الهيكل المزعوم» قبل مغادرتهم من جهة باب السلسلة.

اقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم (الخميس) المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، ان العشرات من المستوطنين اليهود وعبر مجموعات صغيرة ومتلاحقة، نفذوا جولاتهم الاستفزازية في أرجاء المسجد واستمعوا الى شروحات حول «الهيكل المزعوم» قبل مغادرتهم من جهة باب السلسلة.

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