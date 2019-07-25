شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 12 مدنياً بغارات للنظام على شمال سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت) قتل 12 مدنياً على الأقل بينهم ثلاثة أطفال، اليوم (الخميس)، جراء غارات شنتها طائرات تابعة لقوات النظام وأخرى روسية على مناطق عدة في شمال غرب سورية، وفق ما إحصائية للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

قتل 12 مدنياً على الأقل بينهم ثلاثة أطفال، اليوم (الخميس)، جراء غارات شنتها طائرات تابعة لقوات النظام وأخرى روسية على مناطق عدة في شمال غرب سورية، وفق ما إحصائية للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

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