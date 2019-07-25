شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية البريطانية تواكب سفنها في الخليج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (لندن) أمرت بريطانيا اليوم (الخميس) قواتها البحرية بمواكبة السفن التي ترفع علم المملكة المتحدة في مضيق هرمز، في أعقاب قيام ايران باحتجاز ناقلة ترفع العلم البريطاني في مياه الخليج الإسبوع الماضي. وقالت وزارة الدفاع إن «البحرية الملكية أُوكلت مواكبة السفن التي ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز».

أمرت بريطانيا اليوم (الخميس) قواتها البحرية بمواكبة السفن التي ترفع علم المملكة المتحدة في مضيق هرمز، في أعقاب قيام ايران باحتجاز ناقلة ترفع العلم البريطاني في مياه الخليج الإسبوع الماضي. وقالت وزارة الدفاع إن «البحرية الملكية أُوكلت مواكبة السفن التي ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز».

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