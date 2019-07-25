شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تحتجز ناقلة روسية.. وموسكو تهدد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (كييف)

أعلنت أوكرانيا اليوم (الخميس) احتجاز ناقلة روسية في أحد مرافئها عند البحر الأسود، للاشتباه بارتباطها بحادث بحري وقع بين البلدين نهاية 2018. وشاركت الناقلة، وفق الرواية الأوكرانية، باستيلاء روسيا على مراكب أوكرانية قبالة سواحل القرم في نوفمبر الماضي.

وفي موسكو هدد بيان لوزارة الخارجية الروسية بحدوث "عواقب" بعد احتجاز أوكرانيا للناقلة الروسية.