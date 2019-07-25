«الناصر» رئيساً لتونس

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جدة - خالد شويل - واس (تونس) أعلن رئيس مجلس نواب الشعب التونسي توليه رسميًا رئاسة الجمهورية التونسية مؤقتًا، إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية. ودعا الناصر في كلمة مقتضبة عقب لقاءه مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم (الخميس)، الشعب التونسي إلى توحيد الصف حتى تتمكن تونس من مواصلة السير قدمًا نحو تحقيق مطامح الشعب التونسي.

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب التونسي توليه رسميًا رئاسة الجمهورية التونسية مؤقتًا، إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية. ودعا الناصر في كلمة مقتضبة عقب لقاءه مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم (الخميس)، الشعب التونسي إلى توحيد الصف حتى تتمكن تونس من مواصلة السير قدمًا نحو تحقيق مطامح الشعب التونسي.

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