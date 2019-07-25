سياسي مخضرم يتولى حقيبة الرئاسة .. من هو محمد الناصر الرئيس المؤقت لتونس ؟

الموجز

بعد إعلان تونس اليوم وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، بحسب الدستور التونسي الذي ينص في الفصل 84 على أن يشغل رئيس البرلمان مؤقتا منصب رئيس الجمهورية في حال شغور المنصب.

وبذلك يتولي محمد الناصر رئيس البرلمان منصب الرئاسة مؤقتا.

فمن هو رئيس برلمان تونس؟

انتخب محمد الناصر (85 عاما)، رئيسا للبرلمان التونسي في 2014 وهو من السياسيين المقربين من قايد السبسي.

يشغل الناصر (85 عاما) منصب نائب رئيس حزب نداء تونس كما شغل عدة حقائب وزارية في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إضافة إلى عمله في الأمم المتحدة.

وتولى الناصر أيضا مهمة مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة أثناء حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

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ويحمل الناصر المولود سنة 1934 بمدينة "الجَمّ" من ولاية المهدية على الساحل الشرقي التونسي، درجة الدكتوراه في القانون الاجتماعي التي حصل عليها سنة 1976 من جامعة باريس.

وقد عينه الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس بين 1956 و1987، "مندوبا عاما" (مديرا) لـديوان العمالة التونسيين بالخارج (1974/1973) ثم وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية في مناسبتين (1974 و1977) و(1979 و1985).

وفي عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (2011/1987) تم تعيينه رئيسا للبعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة بجنيف (1996/1991).

وبعد الثورة التي أطاحت بنظام بن علي، تم تعيينه وزيرا للشؤون الاجتماعية في حكومة الباجي قايد السبسي التي قادت تونس من نهاية فبراير 2011 وحتى ديسمبر 2011.

وبحسب موقع جوجل

محمد الناصر: هو سياسي تونسي مخضرم، ورئيس مجلس نواب الشعب مجلس النواب التونسي منذ 4 ديسمبر 2014، وشغل وزارة الشؤون الاجتماعية أكثر من مرة في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وشغل نفس المنصب في حكومة الباجي قائد السبسي في فبراير 2011. ويكيبيديا

الميلاد: 21 مارس 1934 (العمر 85 سنة)، الجم، تونس‎

الحزب: نداء تونس

التعليم: جامعة باريس الرابعة، جامعة تونس