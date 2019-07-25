إلغاء عشرات الرحلات في مطار أمستردام لليوم الثاني

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لاهاي: تم إلغاء عشرات الرحلات في مطار شيبول بأمستردام الخميس لليوم الثاني على التوالي ما أثر على خطط آلاف المسافرين من وإلى هولندا.

وتم تعليق عشرات الرحلات بسبب عطل في نظام تعبئة وقود الطائرات الأربعاء، تم تصليحه فيما بعد.

غير أن البلبلة استمرت متسببة بمزيد من الفوضى الخميس مع إعلان شركة كي.إل.إم الهولندية إلغاء 61 رحلة من شيبول، أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم.

وقالت متحدثة باسم الشركة لوكالة فرانس برس "إننا بصدد استئناف عملياتنا تدريجيا".

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ولم يتمكن المطار من تحديد عدد الرحلات التي تم إرجاؤها أو إلغاؤها.

وليل الأربعاء ألغيت قرابة 300 رحلة من المطار نفسه بسبب عطل طرأ على الشركة الوحيدة في المطار التي توفر نظام الوقود، وهي ايركرافت فيول سبلاي.

وتأثر عشرات آلاف الركاب بإلغاء رحلات الطائرات التي بقيت جاثمة في المطار.

واضطر بعض المسافرين الذين لم تقلع طائراتهم الأربعاء لتمضية الليل في مطار شيبول، بحسب متحدثة باسم المطار.