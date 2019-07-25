البحرية الملكية البريطانية ستواكب السفن التي ترفع علمها في هرمز

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لندن: أمرت بريطانيا الخميس البحرية الملكية بمواكبة السفن التي ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز، في أعقاب قيام ايران باحتجاز ناقلة ترفع العلم البريطاني في مياه الخليج الاسبوع الماضي.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن "البحرية الملكية أُوكلت مواكبة السفن التي ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز، إن بشكل منفرد أو في مجموعات، في حال الإبلاغ عن مرورها خلال مهلة كافية".

وكان جيريمي هانت أعلن الاثنين بينما كان لا يزال وزيرا للخارجية أن القطعة الحربية البحرية البريطانية الثانية "اتش إم اس دنكان" ستصل الى المنطقة في التاسع والعشرين من تموز/يوليو.

وأضاف جيريمي هانت أن على السفن التي ترفع العلم البريطاني وتمر عبر مضيق هرمز أن تبلغ بتاريخ مرورها "لكي نكون قادرين على تقديم أفضل حماية ممكنة" لها، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أنه لن يكون بإمكان البحرية الملكية "تقديم مواكبة لكل السفن أو الغاء كل احتمالات عمليات القرصنة".

كما أعلن هانت أيضا أن بلاده عازمة على تشكيل قوة حماية اوروبية في الخليج.

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وتسلم دومينيك راب وزارة الخارجية ليحل مكان هانت في حكومة بوريس جونسون الجديدة.

وكانت ايران اعترضت ناقلة نفط سويدية ترفع العلم البريطاني في التاسع عشر من تموز/يوليو، بعد 15 يوما على قيام السلطات البريطانية باعتراض ناقلة نفط ايرانية في جبل طارق.

وفي مقابلة معها نشرت الخميس في صحيفة "ليست ريبوبليكان" الإقليمية الفرنسية، قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فرنسواز بارلي إن باريس ولندن وبرلين تنوي "تنسيق" جهودها و"تقاسم المعلومات" في منطقة الخليج لتعزيز الأمن البحري، ولكن من دون نشر قوات عسكرية إضافية.

وقالت الوزيرة الفرنسية "نعمل على تنظيم أنفسنا كأوروبيين، والشيء الوحيد الأكيد ان هناك هدفا وحيدا لتحركنا هو خفض التوترات الحالية والدفاع عن مصالحنا".

وارتفعت حدة التوتر في منطقة الخليج بشكل سريع منذ انسحاب الولايات المتحدة في أيار/مايو 2018 من الاتفاق النووي الايراني وعودة واشنطن الى فرض عقوبات اقتصادية شديدة القساوة على ايران.